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الدفاع توجه دعوة للمتقدمين للدراسة في أكاديمية الخليج العربي


وجهت وزارة الدفاع/ قيادة القوة الجوية، اليوم الاثنين ، دعوة الى الطلاب المتقدمين للدراسة في أكاديمية الخليج العربي.

وقالت الوزارة في بيان: انها "تدعو الطلاب المتقدمين للدراسة في أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية (الكلية البحرية ومركز التدريب المهني البحري) للعام الدراسي (2023 - 2024) لمراجعة الأكاديمية في مقرها الكائن بمحافظة البصرة لإجراء الفحص الطبي وفحص اللياقة البدنية".

واضافت، "على المتقدمين، جلب معهم التجهيزات الرياضية وحسب جدول المراجعة المنشور في الروابط المبينة أدناه والمتضمنة رقم الاستمارة الالكترونية للطالب وموعد المراجعة:

https://storage.mod.mil.iq/.../12/2024_02_12_11954245641.pdf

https://storage.mod.mil.iq/.../12/2024_02_12_11954241057.pdf

https://storage.mod.mil.iq/.../12/2024_02_12_11954238650.pdf

https://storage.mod.mil.iq/.../12/2024_02_12_11954238916.pdf

https://storage.mod.mil.iq/.../12/2024_02_12_11954242877.pdf

https://storage.mod.mil.iq/.../12/2024_02_12_11954234508.pdf

https://storage.mod.mil.iq/.../12/2024_02_12_11954222475.pdf

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