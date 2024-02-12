البرلمان يحصي النواب المتغيبين لاستقطاع "مليون دينار" منهم

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، عن توجيه رئاسة البرلمان لاحصاء ونشر أسماء النواب المتغيبين من الجلسة، واستقطاع مليون دينار من رواتبهم.

وقالت الدائرة في بيان مقتضب إن رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، وجه الدائرة الإعلامية بنشر أسماء النواب المتغيبين عن جلسة اليوم، والدائرة المالية باستقطاع مبلغ (مليون دينار) عن عدم حضورهم لهذه الجلسة.

يشار الى ان في الجلسة السابقة (الـ5) التي انعقدت يوم الخميس 1 شباط/ فبراير 2024، طلب رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، من اعضاء مجلس النواب التصويت على قرار نيابي يتضمن استقطاع مبلغ (مليون دينار) من راتب النائب عن كل يوم غياب بدون اجازة رسمية، ومجلس النواب صوت على نص القرار.