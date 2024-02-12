رئيس القضاء الإيراني يزور العراق غدا بدعوة من مجلس القضاء العراقي

صرّحت السلطة القضائية الإيرانية اليوم الأثنين بأن رئيس القضاء في إيران، محسني إيجه إي سيتوجه إلى العراق غدا الثلاثاء على رأس وفد قضائي رفيع المستوى تلبية لدعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، فيما تهدف إلى تعزيز العلاقات القانونية والقضائية بين البلدين.

وأوضحت وكالة مهر للأنباء أن الزيارة ستشمل تنفيذ برامج عمل خاصة من أجل تعزيز العلاقات القانونية والقضائية بين إيران والعراق أكثر فأكثر.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس القضاء الإيراني خلال زيارته مع الجاليات الإيرانية المقيمة في العراق، إضافة إلى إجراء مباحثات مع السلطات القضائية العراقية، ومتابعة خاصة لإجراءات القضاء العراقي فيما يتعلق بمتابعة قضية اغتيال قادة محور المقاومة الشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما على يد المجرمين الأمريكان في مطار بغداد.

كذلك تهدف الزيارة إلى تعزيز وتطوير التعاون القضائي المشترك لمواجهة الإرهاب واللقاء مع كبار المسؤولين السياسيين في الحكومة العراقية من بينهم الرئيس عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني.