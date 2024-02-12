برلماني يحذر من عجز الحكومة بدفع الرواتب في حالة إستمرار هبوط أسعار النفط!

صرّح عضو مجلس النواب، عامر عبد الجبار، اليوم الأحد، محذراً من عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين حال انخفضت أسعار النفط الى 57 دولاراً للبرميل الواحد.

كذلك تطرق عبد الجبار في حديث لبرنامج (عشرين) الذي تبثه فضائية السومرية، موضحاً، أن منح إعفاءات كمركية للأردن يدمر الصناعة الوطنية العراقية، معتبراً أن الافضل تقديم دعم انساني لغزة المدمرة بدل تقديم الدعم لبلد مستمر مثل الأردن.

وشدد عبد الجبار، أن العراق في ظرف لا يسمح له تقديم امتيازات اقتصادية للأردن، لافتاً الى أن بغداد لم تحصل على اي شيء مقابل الامتيازات الممنوحة لها.