وزير الداخلية يصدر توجيهات بخصوص الجهد الاستخباري ومكافحة المخدرات وتهريب النفط والمتجاوزين الاجانب

رأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري مساء اليوم الأحد اجتماعا أمنيا للاستماع الى الإيجاز الشهري لشهر كانون الثاني لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بحضور وكيلها ومستشاري الوزارة .

وناقش المجتمعون بحسب بيان لمكتب الوزير الحوادث الإرهابية المسجلة، وأوامر القبض، ومتابعة الأوراق التحقيقية خلال شهر كانون الثاني.

ووجه الوزير بتكثيف الجهد الاستخباري في المناطق الحدودية لمتابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية المنهزمة .

كما أكد الوزير على ضرورة التعاون مع مديرية شؤون الإقامة في أبعاد المتجاوزين الأجانب وتسفيرهم، ودعم عمل مديرية المخدرات بالمحافظات لمكافحة هذه الآفة، فضلاً عن متابعة مهربي المشتقات النفطية.