وزيرة الاتصالات .. الرخصة الوطنية للهاتف النقال ستعمل بتقنية الجيل الخامس لأول مرة في العراق

أكدت وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري اليوم الأحد ان الوزارة تواصل جهودها الحثيثة لاستكمال اجراءات إطلاق الرخصة الوطنية للهاتف النقال ،والتي ستعمل بتقنية الجيل الخامس لأول مرة في العراق.

وقالت الياسري بحسب موقع الوزارة ان الوزارة اكملت الاجراءات المتعلقة بتهيئة التصاميم والخطط والدراسات اللازمة للمشروع ويجري العمل بشكل متواز لاختيار مشغل عالمي للمشروع واستكمال اجراءات اصدار الرخصة من قبل هيئة الاعلام والاتصالات.

وأشارت الوزيرة الى ان العراق سيكون في مقدمة دول المنطقة في إدخال تقنية الجيل الخامس للهاتف النقال، بما يلبي طموحات المواطنين واحتياجاتهم.

ونوهت إلى ان لإطلاق هذه الرخصة الآثار الإيجابية سواء من خلال مستوى الخدمة او الاسعار المعروضة وأنواع الخدمات وجودتها ،لاسيما مع تشغيلها