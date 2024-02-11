السوداني يستلم تقرير الدفاع النيابية حول القصف الامريكي للقائم

استلم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، التقرير الذي اعدته لجنة الامن والدفاع النيابية، الخاص بالاعتداء امريكي على مقرات الحشد الشعبي في القائم غربي الانبار.

وقال عضو اللجنة وعد القدو لـ/ المعلومة/،ان "لجنة الامن والدفاع النيابية اكملت اعداد تقريرها الخاص بقصف الطيران الامريكي لعدة مقرات للحشد الشعبي غربي الانبار، والذي ادى الى سقوط العشرات من الشهداء والجرحى".

واضاف، ان "التقرير يتضمن 6 نقاط رئيسية، اشارت الى ان ما حصل هو اعتداء سافر على مقرات امنية حكومية مهمتها الدفاع عن الوطن ومواجهة الارهاب في قواطع ستراتجية".

واشار الى ان" التقرير تضمن المطالبة بالاسراع باخراج القوات الامريكية من القواعد في العراق، وتحميلها مسؤولية اي خروقات مستقبلا".

وكان الطيران الامريكي قصف عدة مقرات للحشد الشعبي في القائم وعكاشات قبل اكثر من اسبوع ما ادى الى سقوط العشرات من الشهداء والجرحى"