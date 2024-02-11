مديرية البطاقة الموحدة تستثني فئتين من شرط الحجز الإلكتروني

أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية، اليوم الأحد عن استثناء فئتين من شرط الحجز الإلكتروني.

وبحسب كتاب للمديرية بعنوان (اصدار البطاقة الوطنية الخاصة بتعيين حملة الشهادات العليا والأوائل)، فأنه تقرر "اعتماد رمز المستخدم (User Name) وثيقة التخرج من اجل التسريع في اصدار البطاقة الوطنية لحملة الشهادات العليا والأوائل استثناءً من الآلية المعتمدة من الحجز الالكتروني لاحتياجها في ملء الاستمارة الالكترونية لأغراض التعيين".