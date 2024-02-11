مشعان الجبوري يكشف عن رفض رئيس الجمهورية اصدار المراسيم الجمهورية الخاصة بالمحافظين المتهمين او المدانين بقضايا فساد

كشف النائب السابق مشعان الجبوري عن رفض رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد اصدار المراسيم الجمهورية الخاصة بالمحافظين المتهمين او المدانين بقضايا فساد.

وقال الجبوري في تغريدة على موقع أكس : (رئيس الجمهورية ) .. رفضكم اصدار المراسيم الجمهورية الخاصة بالمحافظين المتهمين او المدانين بقضايا فساد موقف شجاع ومشرف اظهر انه لازال في العراق اماكن عصية على الفاسدين وانهم لم يتمكنوا من شراء ذمتهم بالاموال التي سرقوها واتمنى الا تستجيبوا للضغوط ممن تعهدوا للفاسدين بتغيير موقفكم./