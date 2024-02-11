السوداني يرأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية

رأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية، وهو الاجتماع الثاني خلال شهر، وذلك لمناقشة الفرص الاستثمارية الخاصة بتشييد المباني المدرسية في العاصمة بغداد وباقي المحافظات، وما يشكله هذا الملف من أهمية بالغة لدى الحكومة، وأولويات برنامجها التي تحتم الإسراع في تنفيذه.

وقال المكتب الاعلام لرئيس الوزراء في بيان" ان الاجتماع الذي حضره وزير التربية،شهد مناقشة المعايير القانونية والفنية الخاصة بتوقيع العقود مع المستثمرين، التي تتضمن محددات التصاميم الهندسية وضرورة توافقها مع أجواء العراق، وتلبيتها المتطلبات البيئية، إلى جانب المعايير المعمارية والجمالية، ومواصفات البناء والسقوف الزمنية وأسبقيات التنفيذ، وفق الاحتياجات والتوزيع الجغرافي الأفضل.