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جنايات ميسان : ثلاثة احكام مختلفة بحق مدان اطلق عيارات نارية على عجلات نقل مواد غذائية بقصد اخذ الاتاوات


 أصدرت محكمة جنايات ميسان ثلاثة أحكام مختلفة بالحبس الشديد بحق مدان اقدم على اطلاق عيارات نارية استهدفت عجلات نقل المواد الغذائية بقصد اخذ الاتاوات".

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى أن" الحكم الاول كان بالحبس لمدة اربع سنوات ، فيما كان الحكمان الثاني والثالث بالحبس لمدة ثلاث سنوات تنفذ بالتعاقب ، لافتاً الى ان هذه الاحكام تأتي استناداً لإحكام المادة 430/ 1 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه".

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