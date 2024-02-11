المندلاوي يؤكد أهمية تنسيق الجهود بين لجنة النقل النيابية ووزارة النقل بما يسهم في تمكين اعضاء البرلمان من ممارسة مهامهم الرقابية

اكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي أهمية تنسيق الجهود بين لجنة النقل النيابية ووزارة النقل بما يسهم في تمكين اعضاء البرلمان من ممارسة مهامهم الرقاببة.

وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن , تراس اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً للجنة النقل والاتصالات النيابية, بحضور رئيسها النائب زهرة البجاري، وباقي اعضائها، استضافت خلاله وزير النقل السيد رزاق محيبس، ومدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية.

وجرى خلال الاجتماع، بحث جملة من الملفات الخاصة بعمل شركة الخطوط الجوية العراقية، وعقدها مع الشركة المكلفة بإدارة الخدمات الارضية، واسباب تأخر حسم ملف صيانة طائرات (Airbus) و(Boeing)، فضلاً عن مناقشة المشاريع المهمة لدى الوزارة، والتشريعات التي تحتاجها لتسهيل عملها.

واكد المندلاوي أهمية تنسيق الجهود بين لجنة النقل النيابية ووزارة النقل بما يسهم في تمكين اعضاء مجلس النواب من ممارسة مهامهم الرقابية المكلفين بها على جميع مفاصل الوزارة , اضافة إلى تبادل الاراء والمقترحات على المستوى التشريعي لإنضاج مشاريع القوانين المتعلقة بعمل الوزارة .