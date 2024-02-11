الحبس الشديد بحق منتحل صفة مدير عام في بغداد

أصدرت محكمة جنايات الرصافة، حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق شخص انتحل صفة مدير عام الدائرة القانونية في هيئة النزاهة وقيامه بأخذ مبالغ مالية.

وذكـر المراسل الإعلامي لمجلـس القضاء الأعلـى أن "الشخص انتحل صفة محامي ومدير عام في هيئة النزاهة وكان يتلقى مبالغ مالية مقابل تسهيل انجاز معاملات المواطنين في دائرة عقارات الدولة".

وأضاف أن "المحكمة أصدرت حكمها وفق إحكام القرار 160/أولا/ 1 و2 لسنة 1983 والاستدلال بأحكام المادة 132 /3 من قانون العقوبات".