الأخبار

المصادقة على المحافظين الجدد تتأخر!.. مطالبات نيابية باحترام إرادة الشعب


بعد انتهاء 13 محافظة من أصل 15 أجريت فيها انتخابات مجالس المحافظات، من اختيار حكوماتها المحلية، إلا أن القضية يبدو أنها لم تحسم بعد في ظل مخاوف من تأخر إصدار المراسيم الجمهورية للمصادقة على المحافظين الجدد.

عضو اللجنة القانونية البرلمانية محمد عنوز، أكد أن مجالس المحافظات هي الجهة المسؤولة عن انتخاب واختيار المحافظين، وأن أي سلطة أخرى لا تملك الحق في التدخل أو التعدي على قراراتها.

وقال عنوز في حديث صحفي أن "المرسوم الجمهوري هو إجراء دستوري وقانوني للمحافظين يجب أن يتم بشكل طبيعي وسريع، احترامًا لإرادة الشعب المتمثلة في انتخابهم".

وأشار عنوز إلى أن "وجود بعض الحالات التي قد تتطلب تأخيرًا أو تعليقًا لإصدار المرسوم الجمهوري، مثل عدم امتلاك المرشح للشروط القانونية المطلوبة، وفي هذه الحالات يجب أن يتم إعادة الانتخاب في المجلس المحافظة".

وذكر عنوز أن "قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 ينظم عملية إصدار المرسوم الجمهوري، وينص على أنه يجب أن يصدر خلال 15 يومًا من تاريخ انتخاب المحافظ، وأن المحافظ يباشر عمله من تاريخ إصدار المرسوم الجمهوري".

وبحسب خبراء قانون، فأن قانون مجالس المحافظات رقم 21 لعام 2008 أكد على ضرورة إصدار أمر جمهوري بتعيين المحافظ، خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه وعندها يباشر مهامه حيث لا يمكنه ممارسة عمله إلا بعد صدور المرسوم الجمهوري.

وبينما حُسم منصب محافظ واسط للمحافظ نفسه محمد المياحي الذي فازت قائمته بالأغلبية، تغيرت الأمور بعد تأديته القسم نتيجة الخلافات التي برزت بين بعض قوى الإطار التنسيقي التي طعنت في طريقة انتخابه، وهو ما أدى إلى تعطيل إصدار المراسيم الجمهورية للمصادقة على المحافظين الجدد.

وأنجزت غالبية محافظات العراق (عدا كركوك وديالى) استحقاق تسمية حكوماتها المحلية، خلال الايام الماضية، كما كشف تشكيل الحكومات المحلية في عدد من محافظات العراق حالة التشظي والتنافس الحاد بين القوى السياسية المختلفة.

وتتمتع مجالس المحافظات، التي أُنشئت بعد احتلال العراق من قبل أميركا في عام 2003، بصلاحيات واسعة، على رأسها انتخاب المحافظ، ووضع ميزانيات في الصحة والنقل والتعليم عبر موازنات مخصصة لها في الموازنة العامة، وإصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، من دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.

وشهد العراق، في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أول انتخابات محلية منذ عام 2013 في 15 محافظة، بنسبة مشاركة تجاوزت 41 بالمائة (6 ملايين عراقي من أصل 26 مليون شخص يحق لهم التصويت).

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جنايات ميسان : ثلاثة احكام مختلفة بحق مدان اطلق عيارات نارية على عجلات نقل مواد غذائية بقصد اخذ الاتاوات
اعتقال ارهابي من داعش جنوب الموصل
رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة العمل لتجديد المناهج ورفع مستوى الكوادر التدريسية
المندلاوي يؤكد أهمية تنسيق الجهود بين لجنة النقل النيابية ووزارة النقل بما يسهم في تمكين اعضاء البرلمان من ممارسة مهامهم الرقابية
المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بقانون انتخابات كردستان
الحبس الشديد بحق منتحل صفة مدير عام في بغداد
المصادقة على المحافظين الجدد تتأخر!.. مطالبات نيابية باحترام إرادة الشعب
إنهيار بناية سكنية من خمس طوابق في لبنان
البرلمان يُلزم لجانه النيابية بضوابط عدة!
السجن المؤبد لتاجر مخدرات بالنجف
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
أبو رغيف : بل أين كان يوم الأمس حين صالت وعربدت الطائرات ألتركية في منطقة ألشمال؟ هل هلعتم حين اسقطت ...
الموضوع :
تساؤلات لوزير الخارجية.."أين كنت عندما قصفت أمريكا قوات أمنية وسط بغداد؟"
حيدر : اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعن اعداىهم الوهابيه والصهاينه والدواعش والنواصب والبعثيه ...
الموضوع :
التلفزيون الإيراني: عملية استهداف العالم النووي فخري زاده ومدن ايرانية تمت من كردستان العراق
جبارعبدالزهرة العبودي : الاكراد العراقيين رغم انهم يعيشون على نفط الشيعة غير انهم يتعمدون توفير حواضن للإرهاب وعملاء الموساد الإسرائيلي ...
الموضوع :
الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج
مجيد الطائي : على الجميع الحذر كل الحذر من الشياطين مثيري الفتن بين الأديان المختلفة وبين مذاهب الدين الواحد ...
الموضوع :
كنيسة السريان الكاثوليك في العراق والعالم: ساكو تمادى بتصريحاته وكتاباته
ایرانی : رضوان الله تعالی علیه. اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک بحق محمد و آله ...
الموضوع :
وكل لبيب بالإشارة يفهم..!
فاضل : السلام عليكم باعتقادي أن الحرب في فلسطين سوف تمهد بل تكون وسيله لضهور السفياني وباعتقادي الشخصي أنه ...
الموضوع :
حركة السفياني من بلاد الروم إلى العراق
الشيخ عبد الحافظ البغدادي : اشك كثيرا في الرواية التي تقول ان العرب كانوا اذا رزقوا بعشرة ابناء يتم قتل احدهم.. لم ...
الموضوع :
عبدالله والد الرسول محمد صلوات الله عليهم.. المظلوم والمغيب إعلاميا
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
فيسبوك