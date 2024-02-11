إستجواب وزير الإعمار والإسكان من قبل النزاهة البرلمانية!

صرّحت لجنة النزاهة البرلمانية، السبت، بالمضي لإستجواب وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني بخصوص شبهات فساد.

وأوضح عضو لجنة النزاهة دريد جميل في بيان له، إن التجاوزات المالية في وزارة الاعمار والاسكان وشبهات الفساد واضحة للعيان بانتفاع الحزب الذي يملك الوزارة بمكاتب اقتصادية كبيرة في بغداد واستثمارات مرتبطة ضمن صلاحيات الوزارة.

وتابع، اذ نرصد ذلك، ماضون في استجواب السيد بنكين ريكاني وزير الاعمار والاسكان بخصوص شبهات فساد مختلفة منها قضايا بيع اراضي الخضراء وملفات اخرى كثيرة.

وأكد النائب جميل نحن واذ نؤكد على حماية حقوق مواطنينا وشعبنا في الوقت نفسه نؤكد ان اي شخصية اعتبارية او حزب لن يكون فوق الشرع والقانون، مضيفاً ونحن متأكدون ان انتفاع هذه الجهات من اموال الشعب العراقي سيحاسب عليه القانون والقضاء سيكون الفيّصل وإظهار الحقيقة والشفافية عملنا.

وشدد، لن نساوم ابداً على قوت شعبنا الذي يُسرق من مسؤولين كُثر يحتمون خلف اليات احزابهم ولن نكّل حتى تحقيق العدالة وتقديم المُسيئين الى القضاء.