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🔹️رويترز عن مصدر أمني أمريكي: قاعدة كونيكو تعرضت اليوم السبت لـ 6 هجمات بـ 6 مسيرات انتحارية.
وكالة انباء براثا
78
2024-02-10
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