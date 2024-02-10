العراق يدعو إلى التدخل الدولي لمنع خطط التهجير القسري الجماعي في غزة

دعا العراق الى التدخل الدولي لمنع خطط التهجير القسري الجماعي في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان انها تتابع بقلق بالغ الأنباء التي تؤكد أن سلطة الاحتلال الإسرائيلي تخطط لإرتكاب كارثة ومجزرة إنسانية جديدة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة

وشددت على ضرورة التدخل الدولي لمنع خطط التهجير القسري الجماعي التي يسعى لها الاحتلال الإسرائيلي.

وجددت الخارجية التأكيد على ضرورة وقف العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.