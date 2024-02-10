البرلمان يصدر توجيهاً يخص مفاوضات انهاء مهمات التحالف الدولي

وجه رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، مساء السبت، بتشكيل لجنة لمتابعة مفاوضات الحكومة لانهاء مهمات التحالف الدولي.

وقال المجلس في بيان، إن "رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، يوجه بتشكيل لجنة نيابية لمتابعة ودعم مفاوضات الحكومة لانهاء مهمات قوات التحالف الدولي".

وأضاف المندلاوي، أن "مجلس النواب سيفاتح القائد العام للقوات المسلحة/ رئيس مجلس الوزراء، لاستضافة المعنيين في القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الخارجية الاسبوع الحالي"، موجهاً لجنتي القانونية والأمن والدفاع بـ"تقديم تقرير في الجلسة المقبلة فيما يتعلق بالطلب المقدم من النواب حول مقترح قانون اخراج القوات الاجنبية من البلاد".

وعقد مجلس النواب، مساء السبت، جلسته المخصصة لمناقشة الاعتداءات على السيادة العراقية.

وشهد العراق خلال الفترة القليلة الماضية سلسلة هجمات نفذها الجيش الأمريكي، كان آخرها اغتيال القيادي في الحشد الشعبي وسام الساعدي "أبو باقر" بقصف جوي شرقي العاصمة بغداد.