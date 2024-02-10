القبض على 22 متهماً بسبب مشاجرة بين وافدين عرب في بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ، اليوم السبت، عن إعتقال 22 متهماً بسبب مشاجرة بالعصي والسكاكين بين وافدين عرب نتج عنها وفاة أحدهم جنوبي العاصمة.

وأوضحت القيادة في بيانها، بعد حصول مشاجرة كبيرة بين طرفين من الوافدين العرب من أحد الجنسيات العربية ضمن منطقة المهدية دور التجاوز في الدورة في جانب الكرخ من بغداد، استخدم فيها العصي والسكاكين، تمكن فريق عمل مختص ضمن قيادة شرطة محافظة بغداد الكرخ من تطويق المنطقة والقاء القبض على (13) متهماً بحوزتهم آلات جارحة.

حيث تم نقل تسعة مصابين آخرين إلى مستشفى اليرموك للعلاج فيما توفي أحدهم نتيجة المشاجرة، مبيّنة الى انه تم إيداع الملقى القبض عليهم السجن والتحفظ على المصابين لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.