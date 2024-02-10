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يوم الإثنين غرة شهر شعبان للعام الهجري 1445


أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني (دام ظله) في النجف الاشرف، أن يوم غدٍ الأحد هو المكمل لشهر رجب الاصب، وأن يوم الاثنين الموافق (12/ 2/ 2024م )هو الأول من شهر شعبان المعظم لعام 1445 من الهجرة .

 وكذلك أعلنت لجنة تحديد أوائل الأشهر الهجرية في ديوان الوقف السني عن بداية الشهر القمري حيث بيّنت، نظراً لثبوت رؤية الهلال بالوجهين الشرعي والفلكي فإن يوم غد الأحد الموافق 11 شباط 2024 هو أول أيام غرة شهر شعبان للعام الهجري 1445.

 

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