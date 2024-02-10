نائب عن الإطار يوجه الدعوة للقوى السياسية بشأن الوجود الأجنبي

صرّح النائب عن الإطار التنسيقي فالح الخزعلي، اليوم السبت، داعياً القوى السياسية وأعضاء مجلس النواب إلى التصويت على تشريع قانون إخراج القوات الأمريكية من العراق وإنهاء دور التحالف الدولي.

وأوضح الخزعلي، إنه تم جمع تواقيع لأكثر من 100 نائب لتشريع قانون اخراج القوات الامريكية وانهاء التحالف الدولي على الأراضي العراقي.

وأشار إلى وجود مليون و 600 الف عنصر من قواتنا الأمنية، لذلك أصبح هناك عدم مبرر لوجود القوات الامريكية وهذا ينسجم مع المادة 50 من الدستور.

وأضاف، دعوتي للقوى السياسية والنواب ان يكونوا متطرفين بحب الوطن وينالوا شرف التصويت على اخراج القوات الأجنبية من العراق.

وكان مجلس النواب قد عقد وفي وقت سابق من اليوم، جلسته المخصصة لمناقشة الاعتداءات على السيادة العراقية.

وجاءت هذه الجلسة عقب تنفيذ الولايات المتحدة غارة جوية يوم الأربعاء الماضي، أسفرت عن اغتيال القيادي في كتائب حزب الله ابو باقر الساعدي، في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد، وما سبقها من ضربات جوية استهدفت مدينتي القائم وعكاشات ما أسفر عن وقوع نحو 42 ضحية.

ومن الجدير بالذكر أنه في الخامس من كانون الثاني 2020، صدق البرلمان العراقي على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأرض العراقية، جاء ذلك خلال جلسة استثنائية بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال (آنذاك) عادل عبد المهدي.