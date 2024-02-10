الدفاع النيابية تحذر وتحدد شرطاً للمفاوضات مع واشنطن

صرح عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب مهدي تقي امرلي، اليوم السبت، بان العراق لن يبقى مكتوف الايدي إذا استمرت التجاوزات الامريكية، فيما اعتبر خروج القوات الاجنبية بشكل كامل هو الشرط الوحيد للمفاوضات.

وأوضح امرلي، ان الجلسة الاستثنائية اليوم، جاءت للتأكيد على القرار السابق وتجديده ودعم الحكومة العراقية لإخراج القوات الأجنبية بشكل كامل من البلاد، مشيرا الى ان لجنة الامن والدفاع وجهت الى رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، كتاباً بأن تكون اللجنة المشكلة من قبل الجانب الأمريكي والعراقي والدفاع النيابية عملها اخراج القوات الامريكية من العراق.

وتابع، ان الوضع يزداد سوءاً يوما بعد اخر مع الاغتيالات الحاصلة بحق قيادات الحشد الشعبي والإستهدافات التي باتت واضحة امام الشعب العراقي ولن نبقى مكتوفي الايدي إذا بقيت هذه التجاوزات، مشددا على ضرورة انه لن تتم أي مفاوضات مع امريكا الا بعد التوقف عن الاستهداف وإخراج قواتها من البلاد.

وأضاف، ان رئيس الوزراء لديه اسناد برلماني وعليه ان يتوجه الى دول أخرى للضغط وعدم البقاء على المفاوضات مع الجانب الأمريكي الذي لا يحترم سيادتنا.