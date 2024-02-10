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الدولار يعاود الإرتفاع في سوق البورصة!


عاودت أسعار الدولار بالإرتفاع مع إفتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152500 دينار مقابل 100 دولار، أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 152500 دينار لكل 100 دولار.

وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ السابع من شباط الماضي، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

ومنذ مايقارب العام، ومنذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي  (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.

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