وزير الدفاع يؤكد من معسكر التاجي ضرورة توفير الخدمات والجوانب الادارية واللوجستية للمقاتلين

اكد وزير الدفاع وزير الدفاع، ثابت محمد العباسي، اليوم الجمعة، على ضرورة توفير الخدمات والجوانب الادارية واللوجستية للمقاتلين.

وذكر بيان للوزارة انه “ضمن زيارته الميدانية المستمرة، تفقد وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، موقع معسكر التاجي، اليوم الجمعة الموافق ٩ شباط ٢٠٢٤، يرافقه عدد من ضباط الوزارة”.

واطلع الوزير على “مراحل إعمار وتأهيل معسكر التاجي ومداخله التي تعكس صورة حضارية عن مقرات الجيش”، مؤكداً “ضرورة توفير افضل الخدمات والجوانب الادارية واللوجستية للمقاتلين”.