ضبط أكثر من ٨٥٠ صندوق مشروبات كحولية مهربة من محافظة نينوى

أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، عن ضبط اكثر من٨٥٠ صندوق مشروبات كحولية مهربة من محافظة نينوى.

وذكر مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان، أنه بعد ورود معلومات مؤكدة عن وجود عجلة تحمل بداخلها صناديق مشروبات كحولية تقدر اكثر من (٨٥٠) صندوق مختلفة الأنواع معبأة داخل ألواح خشبية كبيرة تبلغ قيمتها المادية نحو اكثر من (٦٠) مليون دينار عراقي.

وأضاف البيان أن العملية نُفذت في سيطرة مخمور الرئيسية بعد استحصال الموافقات القضائية، وتم تسليم المضبوطات إلى الجهة المعنية أصولياً بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.