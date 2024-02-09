الاعلان عن التصميم الرسمي لمشروع (مترو بغداد)

تم توثيق، جانبا من التصميم الرسمي والنهائي لمشروع (مترو بغداد) .
و يشمل المشروع ، مناطق ( العلاوي - الشعب - ساحة الطيران - البلديات - الكاظمية - مطار بغداد - الدورة - ساحة ميسلون - الزعفرانية - ساحة عدن - البياع - القادسية - الكرادة - الجادرية - المنصور - مركز الكرخ - مركز الرصافة - مدينة الصدر ).
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، أعلن مساء أمس الخميس، إطلاق الفرص الاستثمارية لمشروع مترو بغداد ، ومشروع قطار كربلاء - النجف
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