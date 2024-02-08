اللواء رسول : التحالف الدولي يتجاوز تماما الاسباب والاغراض التي وجد من اجلها على ارضنا

اكد الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول :" ان التحالف الدولي يتجاوز تماماً الاسباب والاغراض التي وُجد من اجلها على ارضنا ".

وقال رسول في بيان :" تكرر القوات الأمريكية ، بصورة غير مسؤولة ، ارتكاب كل ما من شأنه تقويض التفاهمات والبدء بالحوار الثنائي، اذ اقدمت على تنفيذ عملية اغتيال واضحة المعالم، عبر توجيه ضربة جوية وسط حي سكني من أحياء العاصمة بغداد. بطريقة لا تكترث لحياة المدنيين وللقوانين الدولية".

واضاف:" انها بذلك تهدد السلم الاهلي، وتخرق السيادة العراقية، وتستخف وتجازف بحياة الناس وابناء شعبنا، والاخطر من ذلك، فان التحالف الدولي يتجاوز تماماً الأسباب والأغراض التي وُجد من أجلها على أرضنا".

وتابع:"إن هذا المسار يدفع الحكومة العراقية أكثر من أي قت مضى، إلى إنهاء مهمة هذا التحالف الذي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق، ويهدد بجرّ العراق إلى دائرة الصراع، ولا يسع قواتنا المسلحة إلّا أن تضطلع بواجباتها ومهامها الدستورية التي تقتضي حفظ امن العراقيين وارض العراق من كل التهديدات".