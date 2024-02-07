أول تعليق حكومي على الاستهداف الامريكي الغادر الجبان شرقي بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، مساء الأربعاء، عن بدء التحقيق باستهداف سيارة مدنية شرقي العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان، "شرع فريق فني مختص من الأجهزة الأمنية بالتحقيق في حادث استهداف عجلة مدنية ضمن منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد بالساعة ٢١٣٥ هذا اليوم ٧ شباط ٢٠٢٤".

وأضاف البيان "وقد ادى هذا الاستهداف إلى احتراق العجلة واستشهاد من بداخلها"، مضيفاً "وما زال التحقيق مستمر لمعرفة وسيلة الاستهداف ومصدره".

وكانت طائرة مسيرة امريكية قد استهدفت بكل خسة ودناءة سيارة القيادي في كتائب حزب الله الحاج ابو مرتضى الساعدي ومرافقيه مما ادى الى استشهادهم في الحال

وبحسب مصدر امني ان الطائرة المسيرة الغادرة اطلقت ثلاثة صواريخ على سيارة القائد الشهيد