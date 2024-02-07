اغلاق مداخل المنطقة الخضراء في بغداد

افاد مصدر امني اليوم ان القوات الامنية شرعت باغلاق مداخل المنطقة الخضراء في بغداد

واوضح المصدر ان هذا الاجراء جاء على خلفية الضربة الامريكية الغادرة التي وقعت في منطقة المشتل شرقي بغداد والتي استهدفت القائد في كتائب حزب الله الشهيد ابو مرتضى الساعدي الذي يعتبر ثاني اكبر قائد في الحشد الشعبي بعد الشهيد القائد ابو مهدي المهندس

واشار المصدر ان انصار الحشد الشعبي في قمة الغليان بعد هذا الاستهداف الغادر في قلب العاصمة بغداد وهناك انباء تتحدث عن وجود تحشيد لاقتحام السفارة الامريكية ردا على الاعتداء الغادر الجبان ولذلك استبقت القوات الامنية وقامت بغلق المنطقة الخضراء