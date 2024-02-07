خطة خدمية وامنية .. العتبة العلوية المقدسة تستعد لزيارة المبعث النبوي الشريف

اعلنت العتبة العلوية المقدسة عن خطتها لخدمة الزائرين في مناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف.
وقال رئيس لجنة إحياء المناسبات والفعاليات في العتبة العلوية المقدسة حيدر العيساوي في تصريح صحفي :" ان العتبة المقدسة افتتحت مساحات إضافية واسعة لاستيعاب الزائرين القادمين لإحياء ذكرى المبعث الشريف في صحن السيدة فاطمة (عليها السلام) ومحيط العتبة المقدسة".
وأضاف :" تم توفير قرابة ( 3 ) آلاف متشرف بضمنهم نحو (100) متشرف لمهام الإخلاء الطارئ مع استنفار كامل لمركز الرسول الأعظم من أجل تقديم الخدمات الطبية والصحية ".
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