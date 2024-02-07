القبض على احد منفذي اغتيال طبيب اطفال في بغداد

افادت اوساط محلية ، اليوم الاربعاء، بالقبض على احد منفذي عملية اغتيال الدكتور خالد زهير استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في منطقة الوزيرية ببغداد .

وكانت قيادة شرطة بغداد ، اعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء ، عن تكليف اللواء شعلان علي قائد شرطة الرصافة على رأس التحقيق .

ونعت وزارة الصحة، صباح اليوم الاربعاء ، احد ملاكاتها في دائرة مدينة الطب الدكتور خالد زهير استشاري طب الاطفال الذي اغتيل على ايدي مجهولين في منطقة الوزيرية ، واكدت اجراء التحقيقات الجنائية من قبل الجهات الأمنية المختصة