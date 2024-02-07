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عروض الإنترنت الأقل كلفة في العراق


أعلنت شركة الوطني لخدمات الإنترنيت، اليوم الأربعاء، عن عروض الانترنت والتي  تعتبر الأقل كلفة في العراق.

و تعتبر شركة الوطني من إيرثلنك هي المجهز الرسمي لخدمة الانترنت للمنازل عبر الكيبل الضوئي في العراق بالتعاون مع وزارة الاتصالات. وأوضح الشركة في بيان لها، "إنه يسرنا الإعلان عن عرض الانترنت الأقل كلفة في العراق لاشتراك الانترنت الضوئي والمقدم بالتعاون مع وزارة الاتصالات العراقية بسرعة 40 ميغابايت/ ثانية وبسعر 29 ألف دينار عراقي شهرياً في محافظة بغداد".

وأضافت، كما أطلقنا عرضاً في بقية المحافظات بسعر 39 ألف دينار عراقي ولنفس السرعة.

 

 

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