بالأرقام.. "البنتاغون" تكشف خسائر القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ أكتوبر

كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إن هناك 146 ضحية أمريكية- تم تحديد أغلبيتها كإصابات غير خطيرة- في الهجمات المستمرة التي تشنها الجماعات المسلحة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الرائد بيت نغوين: "لقد سقطت 146 ضحية في العراق وسوريا والأردن منذ 18 أكتوبر"، موضحا أنه "من بين هؤلاء الضحايا الـ146، قُتل ثلاثة أثناء المعارك، وأُصيب اثنان بجروح خطيرة للغاية، وتسعة بإصابات خطيرة، و132 بإصابات غير خطيرة".

وحتى أمس الثلاثاء، كان هناك ما لا يقل عن 168 هجوما على القوات الأمريكية وقوات التحالف منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووقع معظمها في العراق وسوريا. كما قُتل ثلاثة جنود أمريكيين في الهجوم الوحيد الذي وقع في الأردن نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.