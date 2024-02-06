كيربي يعتذر : لم نبلغ بغداد قبل تنفيذ ضربات في العراق

قدم المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اعتذاره عن تصريحه "خطأ" بأن واشنطن أبلغت بغداد قبل تنفيذ ضربات جوية في العراق قبل أيام.

وسبق أن قال كيربي للصحفيين، الجمعة، إن الولايات المتحدة أبلغت العراق قبل تنفيذ الضربات.

والاثنين، أكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، أن الولايات المتحدة لم تبلغ العراق بالغارات التي شنتها على مواقع في العراق قبل حدوثها "لكن بعد حصولها".

وكانت قاعدة أميركية في الأردن تعرضت لهجوم مبارك بطائرة مسيرة في 28 من كانون الثاني الماضي، أسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وردت الولايات المتحدة، الجمعة، بسلسلة غارات جوية غادرة على مواقع الحشد الشعبي في العراق ومواقع عسكرية في سوريا.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، ، في السابع من تشرين الاول ، تعرض الجيش الأميركي لأكثر من 160 هجوما في العراق وسوريا والأردن