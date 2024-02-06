الأخبار

كيربي يعتذر : لم نبلغ بغداد قبل تنفيذ ضربات في العراق


 قدم المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اعتذاره عن تصريحه "خطأ" بأن واشنطن أبلغت بغداد قبل تنفيذ ضربات جوية في العراق قبل أيام.

وسبق أن قال كيربي للصحفيين، الجمعة، إن الولايات المتحدة أبلغت العراق قبل تنفيذ الضربات.

والاثنين، أكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، أن الولايات المتحدة لم تبلغ العراق بالغارات التي شنتها على مواقع في العراق قبل حدوثها "لكن بعد حصولها".

وكانت قاعدة أميركية في الأردن تعرضت لهجوم مبارك  بطائرة مسيرة في 28 من كانون الثاني الماضي، أسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وردت الولايات المتحدة، الجمعة، بسلسلة غارات جوية غادرة على مواقع الحشد الشعبي في العراق ومواقع عسكرية في سوريا.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، ، في السابع من تشرين الاول ، تعرض الجيش الأميركي لأكثر من 160 هجوما في العراق وسوريا والأردن

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كيربي يعتذر : لم نبلغ بغداد قبل تنفيذ ضربات في العراق
رئيس الوزراء : لا اتصالات مع اميركا بعد الهجوم الاخير
بالفيديو .... النائب مصطفى سند يتهم مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي "بالفساد وبلطجة وعــصــابــات
تكليف اللواء الركن غسان العزي رئيساً لدائرة التقاعد العسكري
موقع امريكي: عائلة بارزاني متهمة بقتل موظف امريكي وجرائم فساد وتزوير
وزير الداخلية يبحث مع وزير الدفاع التركي التعاون الامني المشترك وتعزيز أمن الحدود
بالفيديو :: النائب مصطفى سند يكشف عن جمع 50 توقيعاً برلمانياً لإيقاف بيع النفط للأردن
الخبير القانوني المستشار سالم حواس: على العراق ان يقاضي امريكا ويطالبها بالتعويض بعد الاعتداءات عليه
وزير الداخلية يعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الإمام الكاظم عليه السلام
القبض على عصابة لتزوير العملة في بابل
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
أبو رغيف : بل أين كان يوم الأمس حين صالت وعربدت الطائرات ألتركية في منطقة ألشمال؟ هل هلعتم حين اسقطت ...
الموضوع :
تساؤلات لوزير الخارجية.."أين كنت عندما قصفت أمريكا قوات أمنية وسط بغداد؟"
حيدر : اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعن اعداىهم الوهابيه والصهاينه والدواعش والنواصب والبعثيه ...
الموضوع :
التلفزيون الإيراني: عملية استهداف العالم النووي فخري زاده ومدن ايرانية تمت من كردستان العراق
جبارعبدالزهرة العبودي : الاكراد العراقيين رغم انهم يعيشون على نفط الشيعة غير انهم يتعمدون توفير حواضن للإرهاب وعملاء الموساد الإسرائيلي ...
الموضوع :
الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج
مجيد الطائي : على الجميع الحذر كل الحذر من الشياطين مثيري الفتن بين الأديان المختلفة وبين مذاهب الدين الواحد ...
الموضوع :
كنيسة السريان الكاثوليك في العراق والعالم: ساكو تمادى بتصريحاته وكتاباته
ایرانی : رضوان الله تعالی علیه. اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک بحق محمد و آله ...
الموضوع :
وكل لبيب بالإشارة يفهم..!
فاضل : السلام عليكم باعتقادي أن الحرب في فلسطين سوف تمهد بل تكون وسيله لضهور السفياني وباعتقادي الشخصي أنه ...
الموضوع :
حركة السفياني من بلاد الروم إلى العراق
الشيخ عبد الحافظ البغدادي : اشك كثيرا في الرواية التي تقول ان العرب كانوا اذا رزقوا بعشرة ابناء يتم قتل احدهم.. لم ...
الموضوع :
عبدالله والد الرسول محمد صلوات الله عليهم.. المظلوم والمغيب إعلاميا
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
فيسبوك