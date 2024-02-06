رئيس الوزراء : لا اتصالات مع اميركا بعد الهجوم الاخير

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن إنهاء مهمة التحالف هدفه نزع كل مبررات الهجمات على مستشاريه، مشددا على أن "أي هجوم عسكري على أراضي العراق مرفوض من أي جهة كانت".

وأضاف السوداني في تصريحات للعربية / الحدث أنه "ليس لدينا أي اتصال مع أميركا بعد الاعتداء الأخير"، موضحا أن إقليم كردستان جزء من التفاوض لإخراج قوات التحالف.

كما أوضح أن التحالف الدولي بدأ بطلب عراقي "وسينتهي أيضا بطلب عراقي"، لافتا إلى أنه تم التوصل إلى "معادلة أن توقف الفصائل هجماتها مقابل وقف الرد الاميركي"