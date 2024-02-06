وزير الداخلية يبحث مع وزير الدفاع التركي التعاون الامني المشترك وتعزيز أمن الحدود

استقبل وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع التركي يشار غولر، والوفد المرافق له، بحضور عدد من القادة والضباط.

وناقش الجانبان ، بحسب بيان لمكتب الوزير ، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، كما تم بحث تعزيز امن الحدود المشتركة .

واشاد وزير الدفاع التركي بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية العراقية في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ، وتعزيز الامن والاستقرار في مختلف مناطق العراق.

من جانبه، اعرب وزير الداخلية عن امله بان يكون هناك كثير من التفاهمات بين البلدين الجارين بما يخدم المصالح المشتركة ويقوي اواصر التعاون في المجالات الامنية.