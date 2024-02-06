الخبير القانوني المستشار سالم حواس: على العراق ان يقاضي امريكا ويطالبها بالتعويض بعد الاعتداءات عليه

اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الثلاثاء، ان عقد مجلس الأمن الدولي الاجتماع الطارئ لمناقشة تداعيات الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وسوريا، بناء على طلب روسيا انما يؤكد ان مجلس الامن والدول الاعضاء يسيرون بالاتجاه الصحيح في تطبيق احكام القانون الدولي العام .

وقال حواس في بيان إنه “وبالرغم من تباين آراء الدول الثلاث الكبرى في المجلس حيث انتقدت روسيا والصين الضربات، فيما دافعت الولايات المتحدة عن نفسها كعضو الا ان ذلك ورغم توقع استخدام ( الفيتو ) فأن ذلك يعّري الاعتداء ويدينه ضمنياً بمجرد عقد الجلسة” .

واضاف حواس ان “أدانة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا وممثل الصين تشانغ جيونغ الهجمات الأمريكية، واعتبار ان هذا العدوان غير مبرر وانه يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، وأنه يأتي في سياق محاولات للتأثير على المشهد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة فانهما يعُدان موقفان قانونيان من مواقف القانون الدولي العام وشعور بالمسؤولية الدولية تجاه الاعضاء”.

وبين حواس ان “دفاع الولايات المتحدة عن الضربات التي وجهتها للعراق من خلال تصريح نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، أنها تتماشى مع القانون الدولي ولا تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ماهو الا تصريح مخالف لاحكام القانون الدولي وقواعده وتجاوز على مفاهيم وحقوق الانسان ويتنافى مع مواثيق الامم المتحدة ويخالف روح وفحوى ومحتوى الاتفاقية الامنية الموقعة مع العراق”.

وطالب حواس الحكومة العراقية “بمقاضاة الولايات المتحدة الاميركية ومطالبتها بالتعويض المادي والمعنوي عما اصاب العراق وسمعته وسيادته من اضرار مادية ومعنوية وما تكبده ابناءه من ضحايا وجرحى ومعاقين نتيجة العدوان”.