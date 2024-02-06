وزير الداخلية يعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الإمام الكاظم عليه السلام

أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر الكاظم (ع). وقال الشمري في بيان، إنه "على مدار أيام متواصلة كانت هناك جهود كبيرة لإنجاح ذكرى زيارة الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)، شاركت فيها قطعات أمنية من مختلف التشكيلات والصنوف بتنسيق عالي المستوى مع الجهات الحكومية والساندة وفق خطة مرسومة من قبل اللجنة الأمنية العليا لتأمين الزيارة الرجبية".

وأشار الى أن "الأجهزة الأمنية أثبتت مرة أخرى أنها على قدر المسؤولية في تأمين المناسبات المليونية بعد أن جمعت الليل والنهار لتقدم الخدمات للزائرين القاصدين مرقد الإمامين الكاظمين عليهما"،

مثمنا "الأداء المهني لتشكيلاتنا الأمنية التي لم تدخر جهداً من أجل إتمام مراسم الزيارة وتغليب روح التعاون المثمر بينها بالصورة التي شاهدها ابناء شعبنا الكريم وضيوف العراق".

وتوجه الشمري "بالشكر والتقدير للقوات الأمنية المشاركة بخطة تأمين زيارة الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) بذكرى استشهاده، كما بارك "للتشكيلات الأمنية كافة نجاح الخطة الأمنية وعدم حصول ثغرات تعكير صفو الزيارة وأمن الزائرين".

وأشاد وزير الداخلية "بالجهود الكبيرة التي بذلتها العتبة الكاظمية المقدسة وكذلك أصحاب المواكب من خلال التعاون التام مع الأجهزة الأمنية لتقديم أفضل الخدمات للزائرين".