القبض على عصابة لتزوير العملة في بابل

القت شرطة بابل القبض على عصابة لتزوير العملة وضبطت 10 آلاف دولار مزيف بحوزتها.

وذكر بيان لوزارة الداخلية ، انه :" بعد تلقي معلومات استخبارية دقيقة عن وجود عصابة تمارس تزوير العملات وتروجها ضمن المحافظة، تم تشكيل قوة مشتركة من قيادة شرطة بابل، ومديرية الجريمة الاقتصادية، ومديرية أمن واستخبارات بابل ، القى القبض على أفرادها البالغ عددهم ثلاثة متهمين بحوزتهم 10 آلاف دولار أمريكي مزيف، و تم اقتيادهم من قبل الجهة المختصة الى مركز للاحتجاز الأمني للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم