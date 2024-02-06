من مجلس الأمن.. العراق يؤكد رفضه الاعتداء على أراضيه "من أية جهة كانت"

اكد مندوب العراق في الامم المتحدة عباس كاظم عبيد :" ان العراق يرفض الاعتداء على أراضيه من أية جهة كانت".

وقال في كلمته امام مجلس الامن الدولي :" ان الاعتداءات انتهاك لسيادة العراق وتهديد لأمنه واستقراره ، وان العراق لن يسمح لأي طرف بزعزعة أمنه واستقراره"، مبينا :" ان الاجهزة الأمنية تواصل عملها بملاحقة الإرهاب وتحرص على مكافحة المخدرات وتجفيف منابعها ".

واوضح :" ان الحكومة تواصل عملها على تنفيذ مفردات برنامجها الحكومي الذي تعهدت به ، كما تعمل على خفض نسب الفقر والبطالة وتواصل تنفيذ المشاريع التنموية ".

واشار الى :" ان هناك تنسيقا مستمرا بين بغداد وأربيل للتوصل إلى اتفاقات تخص القضايا الجوهرية. واننا نعمل على إعادة العمل بخط النقل النفطي مع تركيا ".

وبين مندوب العراق :" ان الحكومة استكملت تنفيذ عشرات المشاريع التنموية وتواصل العمل لإنجاز ميناء الفاو. وتبذل جهوداً مستمرة للارتقاء بوضع المواطنين أمنياً ومعيشياً ".

وبين :" مشروع طريق التنمية سيجعل العراق مركزاً للتجارة العالمية بين شرق العالم وغربه ".

ودعا إلى وقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية ، محذرا من خطورة اتساع الصراع.