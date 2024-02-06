النائب رفيق الصالحي يرجح اعلان التعديل الوزاري في وقت قريب

رجح النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، الثلاثاء، الإعلان عن التعديل الوزاري في وقت قريب.

وقال الصالحي في تصريح لـ /المعلومة/، ان "اللجنة الوزارية المكلفة بتقييم عمل الوزراء ووكلاء الوزارات والمدراء العامين، انهت عملها قبل انتخابات مجالس المحافظات، الا ان رئيس الوزراء ارتأى تاجيله الى ما بعد الانتخابات المحلية ".

واضاف، ان "التعديلات الوزارية ما زالت قائمة وسوف يتم الإعلان عنها في اقرب وقت بعد ان انهت اغلب المحافظات تشكيل حكوماتها المحلية"، مبينا ان "التقييم شمل أداء الوزراء ووكلائهم والمدراء العاميين".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اعتمد مبدأ التقييم الشامل لاداء الوزراء ووكلائهم والمدراء العامين لاجراء تغييرات تتلائم مع برنامجه الحكومي المصّوت عليه داخل مجلس النواب.