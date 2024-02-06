سلطات البصرة تكشف عن خط دولي لتجارة المخدرات يعمل منذ ست سنوات قياداته من السعودية والكويت

كشفت مديرية استخبارات ومكافحة الارهاب وقيادة الشرطة المحلية في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق ،اليوم الثلاثاء، عن خط دولي لتجار المخدرات يعمل منذ (6 سنوات) بالمحافظة، وضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تقدر بـ 200 كيلو غرام.

وقال قائد شرطة محافظة البصرة اللواء قاسم راشد زويد في مؤتمر صحفي عقده اليوم إنه: وبالتعاون مع مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب تم اكتشاف خط دولي لتجارة المخدرات وإلقاء القبض على اربعة متهمين صادرة بحقهم اوامر القاء قبض وضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة.

وتابع بالقول إنه "سنواصل عملنا على مدار الساعة دون كلل في المجال السري والعلني مستخدمين الوسائل المتوفرة كافة لحفظ الأمن والاستقرار في وطننا الحبيب ومحافظتنا الفيحاء".

من جانب اخر، كشفت مصادر امنية مطلعة لوكالة شفق نيوز، ان "الخط الدولي لتجارة المخدرات الذي أعلنت عنه اليوم قيادة شرطة محافظة البصرة بالتعاون مع مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب المحافظة، هو خط رئيسي لنقل المخدرات بين دول الخليج والعراق وايران"، لافتة إلى ان " غالبية قيادات هذا الخط هي من دولتي السعودية والكويت".