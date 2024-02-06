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هولندا تعلن تأييدها لإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق


أعلنت هولندا، اليوم الثلاثاء، تأييدها لاستمرار حوار العراق مع التحالف الدولي من أجل إنهاء وجوده ومهامه.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء في العراق، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم، وزيرة الخارجية الهولندية هانكي بروينزسلوت والوفد المرافق لها، حيث جرى بحث العلاقات بين البلدين الصديقين، وأهمية تعزيز التعاون على مختلف الصعد والمجالات".

وأكد، خلال اللقاء، "حرص العراق على تطوير العلاقات، خصوصاً في المجال الاقتصادي، والإفادة من الخبرة الهولندية في مجال الزراعة والمياه، مثمناً موقف هولندا ومساعيها في وقف إطلاق النار والعدوان على غزّة، والدعم لإغاثة الأوضاع الإنسانية الصعبة للشعب الفلسطيني هناك".

وأشار السوداني إلى "حرص الحكومة على استمرار التعاون مع بعثة الناتو في العراق، التي ستتسلم هولندا رئاستها منتصف العام الجاري، وضرورة استدامة التواصل المباشر مع البعثة، بالتزامن مع بدء الحوار الذي سيفضي إلى إنهاء مهام وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش، ومواصلة التنسيق لما تقدمه بعثة الناتو من عون في مجالي التدريب والمشورة لقواتنا الأمنية، في ظل التنامي الواضح لقدرات القوات العراقية المسلحة، واندحار فلول داعش التي لم تعد تشكل تهديداً للدولة العراقية".

وتطرق الى "إمكانية التعاون الثنائي في مجال الموانئ مع التقدم الجاري في إنجاز ميناء الفاو الكبير، وعلاقته مع مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، مرحباً بمشاركة الشركات الهولندية في هذه المشاريع".

من جانبها، عبّرت الوزيرة بروينزسلوت عن "تطلّع حكومة بلادها للزيارة القادمة لرئيس مجلس الوزراء إلى أمستردام، التي تعدّها فرصة لتعزيز التعاون والشراكة الثنائية، كما أكّدت موقف هولندا الداعم لمساعي وقف إطلاق النار في غزّة ومنع انتشار الصراع في المنطقة، وفتح المجال أمام المساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة".

كما أعربت عن "موقفٍ مؤيدٍ لاستمرار الحوار بين العراق والتحالف الدولي، وإنهاء وجوده ومهامه، والإنتقال إلى العلاقات الثنائية الكاملة مع دول التحالف".

 

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