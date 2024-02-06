القوات الأمريكية تكثف عمليات سرقة النفط السوري وتهريبه إلى قواعدها بالعراق

كثفت قوات الاحتلال الأمريكي عمليات سرقة الثروات الوطنية السورية، ولا سيما النفط والحبوب، وأخرجت خلال الساعات الماضية 160 صهريجاً وناقلة على متنها نفط وحبوب تم نهبها من المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية، عبر معبري الوليد والمحمودية غير الشرعيين باتجاه الأراضي العراقية.

وذكرت مصادر أهلية من ريف اليعربية لوكالة الانباء السورية أن رتلاً مؤلفاً من 84 صهريجاً محملاً بالنفط السوري المسروق من حقول الجزيرة، خرج عبر معبر المحمودية غير الشرعي مساء أمس باتجاه قواعد الاحتلال شمال العراق.

و في السياق ذاته ذكرت المصادر أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت أيضاً عبر معبر الوليد غير الشرعي رتلاً من 76 ناقلة كبيرة محملة بالحبوب “قمح وشعير” والتي تمت سرقتها من صوامع الحبوب، التي استولت عليها ميليشيا “قسد” بدعم من الاحتلال وتوجهت إلى الشمال العراقي.