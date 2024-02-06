بايدن يقيل السفيرة الامريكية لدى بغداد ويعين اخرى بدلها ومصدر يكشف عن اسباب ذلك

افاد مصدر صحفي ان الرئيس الامريكي بايدن اقال السفيرة الامريكية لدى بغداد الينا رومانوسكي وعين اخرى بدلا عنها

واوضح المصدر ان بايدن قد رشح ريسي آن جاكوبسون؛ لمنصب سفيرة فوق العادة ومفوضة الولايات المتحدة لدى العراق، بدلا من الينا رومانوسكي.

واشار المصدر إن "الإدارة الامريكية عملت على تغيير السفيرة الأمريكية لدى بغداد، الينا رومانوسكي، وبهذا الوقت بالتحديد، يعود لجملة أسباب لا سيما أن البديل تم تعيينه (فوق العادة)".

وأضاف، أن "احد اهم الاسباب الرئيسة لتغيير سفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى بغداد يعود الى تحويل ملف العراق الامني والسياسي الى السي اي اي والبنتاغون".

وأوضح المصدر أن "اتخاذ هذه الخطوة ليس عبثا، بل لتحقيق اهداف أبرزها شيطنة هيئة الحشد الشعبي، ومحاولة التشكيك فيها امنيا"، مبينا أن "الهدف الآخر هو الاخطر، حيث يتمثل بتحريك خلايا داعش النائمة في العراق".

وبين، أن "البنتاغون سيعمل كذلك على خلق جيوش الكترونية ومحاولة الضغط حول المفاوض العراقي، من أجل البقاء أطول فترة ممكنة في البلد"، لافتا الى أن "الأمر الآخر الذي تعمل عليه واشنطن يتمثل بالسيطرة التامة على الملف النفطي العراقي، ومراقبة أموال العراق".

وكانت الحكومة العراقية، قد اعلنت، في وقت سابق، بدء المباحثات الثنائية مع الجانب الامريكي لمحاولة جدولة أخراج القوات الاجنبية من البلد لاسيما بعد الاعتداءات المتكررة على القوات الامنية والحشد الشعبي.