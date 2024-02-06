أمطار وإرتفاع بدرجات الحرارة، طقس الأسبوع المقبل

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أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، متوقعة تساقط للأمطار وارتفاع في درجات الحرارة. وبيّنت الهيئة في بيان لها، أن يوم غداً الأربعاء، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وفي المنطقة الشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم ويكون غائماً في أقسامها الشرقية مع تساقط أمطار خفيفة خلال النهار، كما تتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، وضباب خفيف صباحاً يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والوسطى، وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية. وتابعت، أن طقس يوم الخميس، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، وفي المنطقة الشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم ويكون غائماً في اقسامها الشرقية وتتساقط الثلوج فيها، وسيكون صحواً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في جميع مناطق البلاد. فيما ذكرت بأن يوم الجمعة المقبل، سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً إلى غائم جزئي، وفي المنطقة الشمالية سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط الثلوج في أقسامها الجبلية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية من البلاد. وأشارت إلى، أن الحالة الجوية المتوقعة ليوم السبت القادم، والطقس في جميع مناطق البلاد سيكون غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً ابتداءً من أقسامها الغربية، درجات الحرارة ترتفع قليلاً في العراق.