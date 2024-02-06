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نفايات بغداد تتحول إلى كهرباء، قد تخدم أكثر من 825 ألف منزل!


يُتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من تحويل النفايات الى كهرباء باستخدام ربع النفايات المتولدة يوميا في العاصمة بغداد، من خلال مشروع كثر الحديث عنه دون لمس النتائج المتوخاة منه. وأوضح عضو المبادرة الوطنية لدعم الطاقات وتقليل الانبعاثات رحيم الجعفري، في تصريحات عن ان أمانة بغداد تعمل على إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية بحرق النفايات بشكل علمي ومن الجيل الرابع الأكثر تطوراً، مؤكدا ان الشركات تقدمت للفرصة الاستثمارية التي اعلنا عنها وخلال الأيام المقبلة ستحال إلى إحدى الشركات لأخذ دورها في الإنتاج. وأضاف أن المرحلة الأولى من إنتاج الطاقة الكهربائية من النفايات تستخدم 3 آلاف طن، إذ إن في بغداد وحدها هناك 12 ألف طن من النفايات، ونحن بدأنا بثلاثة آلاف وسنكرر التجربة مع شركات أخرى، مشيراً إلى أن هناك مطامر قديمة بالإمكان استثمارها لإنتاج الطاقة الكهربائية من خلال استخدام غاز الميثان المنبعث منها.   وكنتيجة مستقبلية بحسب الجعفري، فأنه سيتم استخدام 25% من النفايات التي تطرح يوميا في بغداد لتحويلها الى طاقة كهربائية عبر الحرق او من خلال استخدام غاز الميثان المتولد من تحلل النفايات. ومن الجدير بالذكر أن معدل ما يرميه الفرد العراقي من النفايات يوميا يبلغ بحدود 1.5 كغم، وهذا يدل على ان العائلة الواحدة العراقية والبالغ متوسط عدد افرادها 5، ترمي 7.5 كغم يوميًا من النفايات يوميًا، هذا يعني ان المرحلة الأولى من مشروع تحويل النفايات الى طاقة كهربائية ستعتمد على نفايات 400 ألف منزل وعائلة في بغداد على الأقل.   وبحسب البيانات، ينتج كل طن من النفايات ما متوسطه 550 كيلو واط/ساعة، ما يعني ان الـ3 الاف طن يوميًا والمأخوذة من 400 الف منزل، ستكفي لتوليد 1650 ميغا واط/ساعة، وتوفر هذا الكمية طاقة كهربائية لـ825 ألف منزل، كما تسد نحو 35% من الكهرباء المولدة من الغاز الإيراني.
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نفايات بغداد تتحول إلى كهرباء، قد تخدم أكثر من 825 ألف منزل!
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