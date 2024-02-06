مراسم التشييع الرمزي لنعش الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليهم السلام) بمشاركة مليونية



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

غصت مدينة الكاظمية في بغداد، اليوم الثلاثاء، بمراسم التشييع الرمزي لنعش الإمام موسى الكاظم (ع) بمشاركة مليونية في ذكرى استشهاده. وكانت جميع الطرق المؤدية الى مدينة الكاظمية قد شهدت خلال الايام الماضية سير الملايين من الزوار الى مرقد الامام الكاظم (ع). وتزاحمت المواكب الخاصة بخدمة الزائرين في جميع الطرق التي يسلكوها باتجاه المنطقة لتقديم الطعام والشراب وتوفير اماكن مخصصة للراحة من ممشقة السير لمسافات طويلة. ومن الجدير بالذكر أن ملايين المسلمين يقصدون سنوياً مدينة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد وذلك لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (ع)