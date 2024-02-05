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اعتراف أمريكي بشأن العدوان الغادر الأخير": أبلغنا العراقيين بعد وقوعه


اعترفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن واشنطن ابلغت العراقيين بعد وقوع القصف الأخير غربي البلاد. وهذا خلاف ما ادعت بانها قد ابلغت الحكومة العراقية قبل العدوان على مقرات الحشد الشعبي في غرب العراق 

وقالت الخارجية الأمريكية ‏في تعليق جديد، "لم نخطر العراق بالهجمات الأمريكية لكننا فعلنا ذلك بعد الضربات التي نفذناها".

وأضافت أن "الحكومة العراقية تم إبلاغها مباشرة بعد تنفيذ الهجمات على مواقع في أراضيها".

يشار الى أن غارات جوية أمريكية غادرة جبانة استهدفت، فجر أول أمس السبت، العراق وسوريا وأسفرت عن وقوع ضحايا مدنيين وعسكريين وأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

وفي أول تعليق للحكومة العراقية، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، إن الضربات الامريكية في مدن القائم والمناطق الحدودية يعد خرقاً للسيادة العراقية.

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