في إتصال هاتفي، العراق ومصر يتباحثان الإعتداءات الامريكية الأخيرة

تباحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، في إتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري تطورات الضربات الامريكية الأخيرة والقضية الفلسطينية. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها، انه أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، إتصالا هاتفياً مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، وتم خلال الإتصال مناقشة الاعتداءات الأخيرة على الأراضي العراقية وموقف الحكومة العراقية منها. كما بحث الجانبان الوضع الراهن في المنطقة، وأكد الوزيران أهمية التهدئة والحوار لخفض التصعيد والتوتر، وجرى أيضاً تبادل وجهات النظر بشأن القضية الفلسطينية وضرورة العمل المشترك لدعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.



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